Naturе: люди с плохим психическим здоровьем чаще читают много плохих новостей

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что люди с плохим психическим здоровьем не только чаще ищут и читают негативный контент в интернете, но и чувствуют себя более подавленными после просмотра.
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