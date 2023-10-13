Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе

МС

Марина Свобода

с чего бы так за Израиль ? Именно эти господа отжали у палестинцев территории и собираются и далее захватывать земли. Так почему палестинцы должны мириться с этим? Да, не военными действиями надо бы решать. Но к сожалению такие страны понимают лишь кулак