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Скандальная продажа квартиры Ларисы Долиной: новые подробности из суда

Скандальная продажа квартиры Ларисы Долиной: новые подробности из суда

16,1K прочтений 2 дня назад Лариса Александровна, как же так вышло? На сцене Долина — королева, завораживающая голосом, но вот в мире недвижимости — та ещё, похоже, "сладкоголосая жертва мошенников".

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Комментарии
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Николай Егоров
Какие блинчики  4 месяца обещали еврейки Долиной что кинули с квартирой?
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10 час.
Ингерман Ланская
вьюнош, судя по твоей безграмотности, ты школу только до 4 класса осилил.... а потом хабзайка, для тупорылых гегемонов
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8 час.
Николай Егоров
Тетка СПАСИБО ! на добром СЛОВЕ! и ЗАПОМНИ - НА хитрую жопу ДОЛИНОЙ ЕСТЬ БАЛДА с ВИНТОМ ! д и тебе не мешала бы !
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5 час.

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