85 лет Польскому походу: спасли от немцев, вернули свое

17 сентября исполнилось 85 лет началу польского похода Красной Армии. В советской историографии это событие называется Освободительным походом РККА – имеется в виду освобождение исторических российских земель – западной Украины и Белоруссии, а также части Виленского края (со столицей Литвы), оказавшимися в составе Польши после Первой мировой войны.