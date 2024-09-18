85 лет Польскому походу: спасли от немцев, вернули свое

17 сентября исполнилось 85 лет началу польского похода Красной Армии. В советской историографии это событие называется Освободительным походом РККА – имеется в виду освобождение исторических российских земель – западной Украины и Белоруссии, а также части Виленского края (со столицей Литвы), оказавшимися в составе Польши после Первой мировой войны.
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