Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад главы Генштаба о ходе СВО

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении дел в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, пишет РИА "Новости".