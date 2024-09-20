Самые верные: 4 китайских знака, которые считаются однолюбами

Любовь и верность — одни из важнейших аспектов долгосрочных отношений. Для тех, кто интересуется китайской астрологией, существует несколько знаков зодиака, которые выделяются своей преданностью и стремлением к долгим, стабильным отношениям.
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