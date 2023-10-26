Родить не позже 25-30: маткапитал на первенца хотят ограничить возрастом матери

Некоторые депутаты Госдумы предложили правительству пересмотреть подходы к выплате материнского капитала на первого и второго ребенка после 2026 года, чтобы простимулировать женщин рожать детей раньше и тем самым поднять упавшие показатели рождаемости.
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