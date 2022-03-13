Косторная получила футболку футбольного «Локомотива» с ее фамилией

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная получила футболку футбольного «Локомотива» с ее фамилией.

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