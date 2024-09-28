Режиссер Никита Михалков срочно прилетел ночью в Читу

Режиссер Никита Михалков прибыл в Читу на частном самолете поздним вечером. В этом городе у народного артиста России запланирован творческий вечер в рамках третьего фестиваля композитора Олега Лундстрема.
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