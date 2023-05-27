Формула-3. Монако. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 15-й

Пилот «Кампоса» Пепе Марти одержал победу в спринте «Формулы-3» в Монако. Марти стартовал с поула и финишировал с отрывом в восемь секунд от других призеров – гонщика «Трайдента» Леонардо Форнароли и представителя «АРТ» Грегуара Соси.
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