Формула-3. Монако. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 15-й

Пилот «Кампоса» Пепе Марти одержал победу в спринте «Формулы-3» в Монако. Марти стартовал с поула и финишировал с отрывом в восемь секунд от других призеров – гонщика «Трайдента» Леонардо Форнароли и представителя «АРТ» Грегуара Соси.