Трамп пообещал завершить противостояние на Украине до вступления в должность

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган) заявил, что в случае победы на президентских выборах добьется урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.