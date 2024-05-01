Наезд самокатчика на ребенка в Петербурге стал уголовным делом

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале 30 апреля, председатель Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также представить доклад о результатах расследования после аварии с электросамокатом в Петербурге.
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