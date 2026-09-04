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Дагделен: в ФРГ будто желают прямого столкновения с Россией

Дагделен: в ФРГ будто желают прямого столкновения с Россией

Некоторые люди в Германии делают безответственные заявления и ставят под угрозу безопасность страны, заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

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Svetlana Kuzmina

Площадь Германии составляет 357 684 км². Не так много ракет одновременно нужно для того, чтобы от этой страны ничего не осталось, т.ч. никакое НАТО не успеет на помощь. Если Мерц хочет именно такого сценария для своей страны, то думаю, что у народа Германии другое мнение и проще сменить власть в стране, чем ждать истребление нации.