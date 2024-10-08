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Культовое блюдо 70-х годов. Свинина в сухарях

Культовое блюдо 70-х годов. Свинина в сухарях

Привет из советского союза и в сегодняшнем меню - культовое блюдо 70-х: Шницель с квашеной капусткой и картофельным пюре.

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