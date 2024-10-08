Культовое блюдо 70-х годов. Свинина в сухарях

Привет из советского союза и в сегодняшнем меню - культовое блюдо 70-х: Шницель с квашеной капусткой и картофельным пюре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Нашел отличную замену дорогущей сёмге. Такую вкуснятину готовлю из простой горбуши, пальчики оближешь. Салатик улетает только так
- Скорее ставьте чайник и не говорите, что это Шарлотка. Итальянский яблочный пирог за 5 минут, чудо какой пышный и вкусный
- Котлета по-киевски: почему её так назвали и рецепт деликатеса из СССР
Свежие комментарии