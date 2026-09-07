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Царьград

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Гости из США испортили настроение Зеленскому. Такого он не ожидал

Гости из США испортили настроение Зеленскому. Такого он не ожидал

Гости из США испортили настроение нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Визит специального посланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву прошёл на фоне усиливающихся проблем главаря киевского режима.

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