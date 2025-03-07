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360.ru: очевидцы спасли пожилого рыбака, провалившегося под лед на Москве-реке

360.ru: очевидцы спасли пожилого рыбака, провалившегося под лед на Москве-реке

У набережной на Перервинском плесе пожилой рыбак провалился под лед. Спасли его благодаря местной жительнице, которая увидела момент происшествия в окно и оперативно позвонила в службу спасения, передает 360.

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