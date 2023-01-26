Позитив для оптимистов

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Вокруг Борис Джонсона разрастается очередной скандал по поводу 1 млн долларов, от которого он пока сбежал

Вокруг Борис Джонсона разрастается очередной скандал по поводу 1 млн долларов, от которого он пока сбежал

Британская общественность напряглась — в последнее время Борис Джонсон начал опять проявлять какую-то подозрительную активность.

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