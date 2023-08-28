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Владимир Гомельский: «Сборная Франции где-то оставила свой боевой дух»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о неудачном выступлении сборной Франции на ЧМ-2023.

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