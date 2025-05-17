«Не трогай нас, черт!»: мигранты набросились на врача, который пытался оказать им помощь после аварии

Алексей Васильев По уму этих обезьян на нары на максимальный срок, а потом в родной аул с пожизненным запретом на въезд. По факту все зависит от продажности местных полицаев, следаков и судей. А она, к сожалению, стремится к бесконечности, судя по тому, что без внимания Бастрыкина ни одно такое дело по закону и совести не решается.

sorsw Ещё не наигрались в "мусульманство"? Пока их не осудят местные мусульманские авторитеты - из полиции не выпускать!