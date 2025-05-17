Мигрантские сводки Реаниматолог в итоге сам попал в больницу. Более неблагодарной и жуткой истории даже придумать сложно.
«Не трогай нас, черт!»: мигранты набросились на врача, который пытался оказать им помощь после аварии
Комментарии
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Алексей Васильев
По уму этих обезьян на нары на максимальный срок, а потом в родной аул с пожизненным запретом на въезд. По факту все зависит от продажности местных полицаев, следаков и судей. А она, к сожалению, стремится к бесконечности, судя по тому, что без внимания Бастрыкина ни одно такое дело по закону и совести не решается.
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2 час.
sorsw
Ещё не наигрались в "мусульманство"? Пока их не осудят местные мусульманские авторитеты - из полиции не выпускать!
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2 час.
Элеонора Коган
Сволочные власти у нас, подкупленные. Ещё скажут, что сам врач виноват и и отпустят. А то, что они могли погубить человека, их не волнует. Им жизнь не то что испортить, посадить на длительный срок.
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1 мин.
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