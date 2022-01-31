Молочный парадокс

Возьмет ли назад, как честный человек, губернатор Воскресенский свои слова об удвоении производства молока в Ивановской области? По данным Ивановостата, в 2021 году в Ивановской области было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 42,7 тыс.
Возьмет ли назад, как честный человек, губернатор Воскресенский свои слова об удвоении производства молока в Ивановской области? По данным Ивановостата, в 2021 году в Ивановской области было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 42,7 тыс.
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