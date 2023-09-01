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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Хилаля» Неймара и Малкома, «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хаземом» в субботу

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Хилаля» Неймара и Малкома, «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хаземом» в субботу

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Хаземом». Чемпионат Саудовской Аравии 5-й тур Аль-Таи – Абха Дата проведения 1 сентября, 18.

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