После попытки хейтеров поджечь дом в Анапе, приемный отец тиктокера Милохина вынужден скитаться

После попытки хейтеров поджечь дом в Анапе, приемный отец тиктокера Милохина вынужден скитатьсяПриемный отец блогера Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что вынужден скитаться по арендованному жилью и гостиницам после того, как хейтеры тиктокера пытались поджечь его дом в Анапе.