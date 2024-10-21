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После попытки хейтеров поджечь дом в Анапе, приемный отец тиктокера Милохина вынужден скитаться

После попытки хейтеров поджечь дом в Анапе, приемный отец тиктокера Милохина вынужден скитаться

После попытки хейтеров поджечь дом в Анапе, приемный отец тиктокера Милохина вынужден скитатьсяПриемный отец блогера Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что вынужден скитаться по арендованному жилью и гостиницам после того, как хейтеры тиктокера пытались поджечь его дом в Анапе.

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