Орловские чиновники рассказали, на каких заправках можно залить бензин в канистры

Орловцев по-прежнему волнует вопрос заправки топливом канистр. В вечернем эфире в соцсетях 8 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков, отвечая одному из подписчиков на вопрос про канистры, заявил, «в рамках лимита на любой заправке всё заправят».
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