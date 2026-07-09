Орловские чиновники рассказали, на каких заправках можно залить бензин в канистры

Орловцев по-прежнему волнует вопрос заправки топливом канистр. В вечернем эфире в соцсетях 8 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков, отвечая одному из подписчиков на вопрос про канистры, заявил, «в рамках лимита на любой заправке всё заправят».