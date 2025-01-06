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Маск призвал США освободить британский народ от тирании Стармера

Маск призвал США освободить британский народ от тирании Стармера

REUTERS/Alastair Grant США должны освободить народ Великобритании от тирании правительства премьер-министра страны Кира Стармера, заявил мериканский редприниматель и миллиардер Илон Маск"Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства", - отметил он на своей странице в социальной сети Х.

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Комментарии
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Eduard
Там в Лондоне придурок сменит придурка,Сталмеразаменит негр,индус ужебыл.Бтакая игра в &quot;демократию&quot;!
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21 час.

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