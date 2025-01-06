Маск призвал США освободить британский народ от тирании Стармера

REUTERS/Alastair Grant США должны освободить народ Великобритании от тирании правительства премьер-министра страны Кира Стармера, заявил мериканский редприниматель и миллиардер Илон Маск"Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства", - отметил он на своей странице в социальной сети Х.