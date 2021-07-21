Завершена экспертная оценка инновационных проектов BuildUp 2021

Специалисты Департамента градостроительной политики Москвы приняли участие в экспертной оценке инновационных проектов и стартапов, прошедшей в рамках 3-й ежегодной программы-акселератора «BuildUp 2021», сообщил руководитель ведомства Сергей Лёвкин.