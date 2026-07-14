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Турецкий суд объявил Нетаньяху в розыск. Требует посадить его пожизненно

Турецкий суд объявил Нетаньяху в розыск. Требует посадить его пожизненно

Стамбульский суд 14 июля распорядился выдать международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом Израилем флотилии с гуманитарной помощью, направлявшейся в Газу.

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