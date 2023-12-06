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Приколисты

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  • Николай
    Вроде бы недвижимость в дарение посложнее оформляется, чем ключи в коробочке.Баба Надя
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    На всех одиноких женщин начальников расчётных отделов не хватит.Подайте, Бога рад...
  • Людмила Ковшова
    Подлость человеческая не знает границ. Автору спасибо. Пишите, жду.Муж с того света

- Не уйдет - подумал Мюллер, и перекрыл все выходы. - Идиот - подумал Штирлиц и ушел через вход

- Не уйдет - подумал Мюллер, и перекрыл все выходы. - Идиот - подумал Штирлиц и ушел через вход

Раннее утро, знаменитая русская баба, воспета Некрасовым, уже на ногах: задала корм скотине, потом прибирает в хлеву, в доме, приносит воду,дрова, растапливает печь, варит щи, кащу, кормит детей, выгоняет скотину, потом идет в поле, cеет-жнет целый день, в сумерках возвращается домой, загоняет скотину, доит корову, опять кормит детей, штопает-шьет и т.

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