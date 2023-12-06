- Не уйдет - подумал Мюллер, и перекрыл все выходы. - Идиот - подумал Штирлиц и ушел через вход

Раннее утро, знаменитая русская баба, воспета Некрасовым, уже на ногах: задала корм скотине, потом прибирает в хлеву, в доме, приносит воду,дрова, растапливает печь, варит щи, кащу, кормит детей, выгоняет скотину, потом идет в поле, cеет-жнет целый день, в сумерках возвращается домой, загоняет скотину, доит корову, опять кормит детей, штопает-шьет и т.