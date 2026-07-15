Балицкий объяснил, почему ВСУ атакует ЗАЭС

ВСУ стараются изо всех сил, чтобы Запорожская АЭС не работала. Так прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС, в результате которой погиб главный инженер станции Александр Яковлев, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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