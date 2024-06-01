Карлсон предположил исчезновение Украины через 50 лет из-за предательства США

Украина может перестать существовать уже через 50 лет, так как США ее предали. Об этом 1 июня заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с сыном бывшего президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом – младшим.
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