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Более 30 официальных делегаций примут участие в саммите БРИКС в Казани

Более 30 официальных делегаций подтвердили свое желание приехать на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября, заявил секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

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