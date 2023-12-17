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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4 из 5 последних встреч «Ливерпуля» и «МЮ» завершились разгромами. Будет снова за 2.85

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ. В 4 из 5 последних личных встреч случился разгром.

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