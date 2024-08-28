Шпион раскрыт: среди ближайшего окружения Дурова мог быть агент иностранной разведки

Юлия Вавилова, предполагаемая девушка сооснователя Telegram Павла Дурова, которая, вероятно, находилась вместе с ним во время задержания в аэропорту Ле-Бурже, может быть агентом израильской разведки «Моссад».
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