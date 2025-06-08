Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)

По информации Diario Sport, голкипер не хотел публично обсуждать свое положение в клубе. Немец шокирован тем, что информация о ситуации в раздевалке утекла в прессу, и полагает, что «Барселона» пытается таким образом вынудить его уйти, при этом нанося вред его профессиональной репутации.