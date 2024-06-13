В калужской деревне опрокинулся квадроцикл

Накануне, 12 июня, в четвертом часу дня в деревне Ягодное Ульяновского района произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, 12 июня, в четвертом часу дня в деревне Ягодное Ульяновского района произошло ДТП.
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