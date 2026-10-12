Яркие блики осени. Заготавливаем сладости из тыквы на зиму

Не будем противится сладкой природе тыквы и сделаем из нее десерты и заготовки для десертов, чтобы долгими темными зимними вечерами радовать себя яркими красками осени, получать витамины из рыжей мякоти и наслаждаться интересным сладким вкусом главного осеннего продукта — тыквы.