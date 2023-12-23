Ушел из жизни 43-летний актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных

Скончался российский актер театра, кино и сериалов Алексей ЧерныхУшел из жизни российский актер театра, кино и сериалов Алексей Черных, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на коллегу Алексея, актрису Екатерину Соломатину .
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