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ИА Регнум

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FT: европейских чиновников пробрала дрожь из-за слов Зеленского о Трампе

FT: европейских чиновников пробрала дрожь из-за слов Зеленского о Трампе

Европейских чиновников пробрала дрожь из-за саркастических ответов главы киевского режима Владимира Зеленского на заявления президента США Дональду Трампу о дизельной сделке с Россией.

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