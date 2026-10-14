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В World Gymnastics "глубоко сожалеют" по поводу истории с визами для российских спортсменов

В World Gymnastics "глубоко сожалеют" по поводу истории с визами для российских спортсменов

В опубликованном 14 октября 2026 года заявлении World Gymnastics говорится, что предоставление виз зависит исключительно от властей Нидерландов.

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