В World Gymnastics "глубоко сожалеют" по поводу истории с визами для российских спортсменов

В опубликованном 14 октября 2026 года заявлении World Gymnastics говорится, что предоставление виз зависит исключительно от властей Нидерландов.
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