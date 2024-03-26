Греция оказалась в печальном списке стран с самыми высокими ценами на бензин в мире. Согласно последним данным, 11 евро из каждых 20, потраченных на бензин, уходят на налоги, что делает Грецию одним из мировых лидеров… Цены на бензин бьют рекорды жители в шоке .
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