НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

0 подписчиков

Цены на бензин бьют рекорды жители в шоке

Цены на бензин бьют рекорды жители в шоке

Греция оказалась в печальном списке стран с самыми высокими ценами на бензин в мире. Согласно последним данным, 11 евро из каждых 20, потраченных на бензин, уходят на налоги, что делает Грецию одним из мировых лидеров… Цены на бензин бьют рекорды жители в шоке .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх