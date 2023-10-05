В Якутии члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей

В Якутии член экипажа танка «Алеша» Филипп Евсеев получил в подарок от земляков табун лошадей. Также танкисту вручили сертификат на 5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления культуры и духовного развития Сунтарского района республики Саргылану Омукову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии