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В Якутии члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей

В Якутии члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей

В Якутии член экипажа танка «Алеша» Филипп Евсеев получил в подарок от земляков табун лошадей. Также танкисту вручили сертификат на 5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления культуры и духовного развития Сунтарского района республики Саргылану Омукову.

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