Лидер ОНФ ЯНАО Новицкий рассказал, как выбирался новый УАЗ бойцам зону СВО

Новый внедорожник УАЗ, приобретенный сотрудниками заксобрания ЯНАО и переданный на фронт в распоряжение 76-й дивизии ВДВ, оснащен специальной резиной, а также укомплектован набором запчастей и масел для проведения техобслуживания.
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