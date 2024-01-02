В России заболеваемость COVID-19 снизилась за неделю почти на 30%

В Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID сообщили, что за последнюю неделю в России были госпитализированы 6 046 человек с коронавирусом, что на 22,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии