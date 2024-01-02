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В России заболеваемость COVID-19 снизилась за неделю почти на 30%

В России заболеваемость COVID-19 снизилась за неделю почти на 30%

В Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID сообщили, что за последнюю неделю в России были госпитализированы 6 046 человек с коронавирусом, что на 22,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей, пишет РИА Новости.

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