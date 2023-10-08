Блогер применила гель от акне вместо дезодоранта: результат удивил всех

Блогер применила гель от акне вместо дезодоранта: результат удивил всехБлогер, ведущая соцсети под псевдонимом Bambi Does Beauty (с английского «Бамби наводит красоту»), стала известна в сети благодаря проверке бьюти-лайфхаков.
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