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Березовый сок: когда и как собирать и что из него приготовить

Березовый сок: когда и как собирать и что из него приготовить

Морозы прошли, а листья на березе еще не распустились? Пора бы собрать и испить хотя бы несколько заветных литров "свежевыжатого" березового сока.

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