Сенатор Епифанова назвала экономику и БРИКС среди возможных тем послания Владимира Путина

Президент может поднять вопросы поддержки среднего и малого бизнеса Вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержка среднего и малого бизнеса могут быть озвучены в послании президента РФ Федеральному Собранию, заявила сенатор Ольга Епифанова.