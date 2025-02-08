Маск заявил о ежегодных выплатах США на сумму $100 млрд неустановленным лицам

Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск 8 февраля заявил, что министерство финансов страны ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам.
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