Германия расширила список поставляемого на Украину оружия

Германия расширила перечень поставляемого на Украину оружия. Об этом пишет РБК. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства страны, военная помощь предоставляется следующими способами: Берлин направляет Киеву средства для финансирования поставок военной техники, с другой стороны — напрямую отправляет оружие.