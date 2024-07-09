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Германия расширила список поставляемого на Украину оружия

Германия расширила список поставляемого на Украину оружия

Германия расширила перечень поставляемого на Украину оружия. Об этом пишет РБК. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства страны, военная помощь предоставляется следующими способами: Берлин направляет Киеву средства для финансирования поставок военной техники, с другой стороны — напрямую отправляет оружие.

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