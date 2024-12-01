Профессор Малинен: удар "Орешником" навсегда изменил правила ведения войны

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что применение новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" для удара по территории Украины навсегда изменило правила ведения военных конфликтов.
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