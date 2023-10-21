Экс-премьер министр Пакистана вернется домой после самоизгнания

Бывший глава пакистанского правительства Наваз Шариф вернется в страну после четырех лет «добровольного изгнания» в Лондоне, 21 октября передает местный канал Geo TV, «Бывший премьер-министр Наваз Шариф возвращается в страну после окончания четырехлетнего добровольного изгнания», — указано в сообщении.
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