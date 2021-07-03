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Экс-боец UFC Попов, подписавший контракт с казахстанской лигой NFC: «Возраст в голове, так что еще подрыгаемся»

Экс-боец UFC из Якутии Георгий Попов подписал контракт с казахстанской лигой NFC. О своем выборе, условиях и функциональной готовности он рассказал в интервью «ММА Вестнику»: «После увольнения из UFC мне писали различные организации, я все предложения отправлял менеджеру Саяту Абдрахманову, который уже мне советовал какое решение принять.

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