Экс-боец UFC Попов, подписавший контракт с казахстанской лигой NFC: «Возраст в голове, так что еще подрыгаемся»

Экс-боец UFC из Якутии Георгий Попов подписал контракт с казахстанской лигой NFC. О своем выборе, условиях и функциональной готовности он рассказал в интервью «ММА Вестнику»: «После увольнения из UFC мне писали различные организации, я все предложения отправлял менеджеру Саяту Абдрахманову, который уже мне советовал какое решение принять.